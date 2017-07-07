شرطة هامبورغ لم تؤكد أنباء مهاجمة المتظاهرين لفندق يسكنه الوفد الروسي برئاسة بوتين

وقال ناطق باسم الشرطة لـ"ـسبوتنيك"، اليوم: "نحن لا نستطيع أن نؤكد ذلك"، مضيفا بأن المصادمات مع المتظاهرين مستمرة "في كل أرجاء المدينة".

© REUTERS/ Steffen Kugler/Courtesy of Bundesregierung أول مصافحة بين بوتين وترامب في إطار قمة "العشرين" (فيديو+صورة)

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن هجوماً وقع على حراس أمن في فندق "بارك حياة"، والذي يتواجد فيه الوفد الروسي وعدد من الوفود الأخرى.كما وصرح المتحدث الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك" بأن الجانب الروسي لم يجر إخطاره بأية حوادث في الفندق.

وفي وقت سابق ذكر مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن ما يقارب من 12 ألف متظاهر، معظمهم من جيل الشباب، تجمعوا في شارع الميناء بالمدينة بدعوة من الحركات اليسارية، تحت عنوان "أهلاً بكم في الجحيم"، ما أدى إلى صدام مع الشرطة، ألقى خلاله المتظاهرون الزجاجات الفارغة على قوات الأمن التي ردت بدورها بإطلاق المياه.

هذا وتستضيف مدينة هامبورغ الألمانية في الفترة 7-8 تموز/ يوليو أعمال قمة مجموعة الدول العشرين الكبار.