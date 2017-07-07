ميركل في قمة العشرين: علينا تبادل المزيد من المعلومات بشأن مكافحة الإرهاب

© REUTERS/ HANNIBAL HANSCHKE ميركل تنتقد السياسة الأمريكية

وأكدت ميركل في أول أيام انعقاد القمة، أن زعماء قمة العشرين يؤكدون على التزامهم بحرية نزاهة التجارة، وأن القادة يعترفون بالتهديد الإرهابي، بما في ذلك المعلوماتي، واتفقوا على التعاون بشكل وثيق.

ورحبت ميركل بلقاء بوتين وترامب، وأعلنت أنها بصدد مناقشة عدد من المسائل مع كل واحد منهما، فيما يعول زعماء قمة العشرين على قيام مجلس الأمن الدولي بإيجاد رد مناسب على الخروقات المتكررة لكوريا الشمالية.