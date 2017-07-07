فنادق هامبورغ تغلق أبوابها في وجه ترامب...ووفد السعودية يقيم في أفخمها

Press Service of the President of the Russian Federation ميركل في قمة العشرين: علينا تبادل المزيد من المعلومات بشأن مكافحة الإرهاب

فعلى ما يبدو إنه بمجرد وصول ترامب إلى ألمانيا تم حجز كل الفنادق الفخمة في المدينة حتى أنه لم يجد مكاناً يقيم فيه.

موقع صحيفة "إندبندنت" البريطانية سخرت من ذلك الأمر وقالت في تقرير لها "يبدو أنه لا يوجد أي عقارات مملوكة لترامب في مدينة شمالي ألمانيا".

ونقلت الصحيفة عن موقع "بزفيد" الذي تقصى أماكن إقامة الزعماء، ووجد أن وفد المملكة العربية السعودية يقيم في فندق "فور سيزونز" وكذلك اثنين من الفنادق الراقية الأخرى.

وأضافت الصحيفة أن "فريق ترامب تأخر كثيراً في حجز إقامة له، وقد قيل لهم إنه لا توجد غرف شاغرة لدى الفنادق الكُبرى. بيد أن مجلس الشيوخ فى حكومة هامبورغ سيستضيفه بينما من المحتمل أن يبقى الموظفون في القنصلية الأمريكية هناك".

© Sputnik. Mikhail Klimentiev صورة جماعية لقادة الدول المشاركة في قمة "مجموعة العشرين" في هامبورغ، ألمانيا 7 يوليو/ تموز 2017

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقيم في فندق "بارك حياة" بينما تقيم المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل في "اتلانتك كمبينسكي" مع وفدي الهند وكندا.

وحسب الصحيفة فإنها ليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها مسؤول أمريكي مشاكل مع الفنادق في ألمانيا. حيث كان على وزير الخارجية ريكس تيلرسون البقاء على بعد عدة أميال من قادة آخرين في اجتماع وزراء مجموعة العشرين في فبراير/ شباط.

وكان ترامب، بعد رفض الفنادق له، قد وجد صعوبة في العثور على مقر إقامة خلال القمة، ودارت شائعات عن أنه سوف يقيم في برلين ويتنقل بالطائرات خلال القمة بين العاصمة الألمانية وهامبورغ، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن مدينة هامبورغ وفّرت له فيلا تملكها مخصصة للضيوف.