بينهما "كيمياء إيجابية"...ماذا قيل عن لقاء بوتين وترامب (صور)

© REUTERS/ WOLFGANG RATTAY ترامب يمتدح نفسه في أول جلسة عمل لقمة "العشرين"

وقال تيلرسون إن ترامب وبوتين "وجدا لغة تواصل بسرعة كبيرة"، مضيفاً أن بينهما "كيمياء إيجابية".

يذكر أن الرئيسين بوتين وترامب ناقشا خلال لقائهما اليوم على هامش قمة "مجموعة العشرين" المنعقدة بمدينة هامبورغ الألمانية، عدة قضايا من بينها الوضع في سوريا، والقضية الأوكرانية، وقضية "التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

© REUTERS/ CARLOS BARRIA بوتين خلال لقاء ترامب

© AP Photo/ Evan Vucci الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب