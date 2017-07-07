ميلانيا حاولت مقاطعة لقاء بوتين وترامب

وأشار تيلرسون إلى أن السيدة الأولى كانت تحاول مقاطعة الاجتماع، لكنها لم تنجح بذلك، فالرئيسان كان عليهم مناقشة العديد من القضايا الهامة.

Sec. Tillerson: First Lady was sent in to try to bring meeting to an end, but there were so many important issues to continue discussing. — NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) July 7, 2017

والجدير بالذكر أن قمة "مجموعة العشرين" تعقد في مدينة هامبورغ الألمانية يومي 7 و8 تموز/ يوليو الجاري.

وتمثل مجموعة الـ20، ثلثي حجم التجارة في العالم، وتشغل أيضاً أكثر من 90% من الناتج العالمي.

وتهدف "مجموعة العشرين" لتعزيز التضافر الدولي وترسيخ مبدأ الحوار الموسع، بمراعاة زيادة الثقل الاقتصادي الذي تتمتع به دول المجموعة، علماً بأن سكان دول "مجموعة العشرين" يمثلون غالبية عدد السكان في العالم.