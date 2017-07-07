بسبب أردوغان...ألمانيا تلغي قانون «إهانة الرؤساء الأجانب»

© REUTERS/ AMMAR AWAD الملك السعودي على خطى صوفيا لورين في ألمانيا وحدث الإلغاء بعد أزمة الشهر الماضي كان بطلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما تقدم بشكوى قانونية ضد مقدم أحد البرامج الحوارية الألماني، يان بومرمان، بسبب قراءة قصيدة على قناة "زد دي إف"، قال فيها إن أردوغان يشاهد مواد إباحية متعلقة بالأطفال ويمارس الجنس مع حيوانات.





وأدى التحقيق مع بومرمان إلى جدل واسع في الداخل الألماني قلقا على حرية الرأي والتعبير في ألمانيا، وطالب العديد من الحقوقيين إلغاء القانون الذي سمح بالتحقيق معه.





وبالفعل وافق المشرعون في مجلس النواب (البوندستاغ) في يونيو/ حزيران الماضي على إلغائه.





ويقضي القانون بمعاقبة من يهين الأجهزة الأجنبية وممثلين عن الدول الأجنبية في ألمانيا بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.