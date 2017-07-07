الخارجية الأمريكية: نتطلع لإجراء مناقشات مع روسيا والأردن بشأن سوريا

© Photo/ روسيا توزع أكثر من 12 طنا من المساعدات الإنسانية على سكان سوريا وتابعت الخارجية في تصريحات للخارجية الأمريكية مساء اليوم، أن نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في الجنوب الغربي من سوريا ستكون موضوعا للمزيد من المناقشات.





وأكدت على أنها توصلت إلى اتفاق بشأن خط التماس بين الأطراف المتنازعة في جنوب غرب سوريا.





وأشارت الخارجية الأمريكية أنها تأمل من الهدنة الجديدة أن تسيطر على العنف في سوريا.





وأضافت: «الولايات المتحدة لا تستبعد محاولة الإرهابيين عرقلة وقف إطلاق النار في سوريا»





وأشارت إلى أن أساس الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن بشأن سوريا هو أن يستخدم كل طرف نفوذه كان ذلك مع المعارضة أو نظام الأسد.







وأكدت على أن اتفاق الهدنة في جنوب غرب سوريا لا صلة له مع عملية أستانا.

