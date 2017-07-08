ترامب يصف لقائه مع بوتين بـ"الرائع"

© AP Photo/ Evan Vucci بوتين يكشف عن مواضيع نقاشه مع ترامب

وقال ترامب، خلال محادثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي: "عقدت اجتماعا هائلا مع فلاديمير بوتين أمس"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأشار ترامب في محادثاته إلى أنه لا يزال يمضي قدما في زيارته المرتقبة إلى بريطانيا.

وتوقع الرئيس الأمريكي، أن يتم الاتفاق على صفقة تجارية "قوية" مع بريطانيا بسرعة كبيرة جدا، بحسب وصفه.