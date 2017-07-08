إعلام أمريكي يعلن من هو صاحب الصولات والجولات في قمة العشرين

وأفادت جريدة "بوليت أكسبرت" أن فلاديمير بوتين خطف إعجاب الإعلام الغربي بظهوره بمظهر الرئيس الأكبر خلال اجتماعات مع رؤساء دول مجموعة العشرين.

© REUTERS/ Steffen Kugler/Courtesy of Bundesregierung أول مصافحة بين بوتين وترامب في إطار قمة "العشرين" (فيديو+صورة)

ورأى مذيعو قناة "سي إن إن"، مثلا، أن فلاديمير بوتين أفهم الجميع أنه صاحب الصولات والجولات في الاجتماع الحالي لقمة العشرين.

وقال أحد المذيعين تعقيبا على مشهد لقاء الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية ميركل والذي تكلم فيه بوتين باللغة الألمانية، إن مشاهد هذا المشهد يشعر أن هذا الرجل يعرف ما يفعل دائما، وأنه يبعث رسالته إلى العالم دون خوف وقلق.

وأشار مذيعو القناة الأمريكية إلى أن مَن يلتقي بوتين يوما ما لا بد أن يندهش لاطلاعه على أحداث العالم السياسية كافة وتأهبه لإعطاء رد واضح على أي سؤال.