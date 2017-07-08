أوكرانيا حاضرة على مائدة الثلاثة الكبار

موسكو-سبوتنيك.وجاء في بيان الكرملين اليوم السبت أنه " تم مناقشة الوضع في أوكرانيا وسبل تسويته".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن ممثل الحكومة الألمانية أن قادة روسيا وفرنسا وألمانيا أكدوا على أهمية احترام وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا.

وقد ذكر في وقت سابق من اليوم السبت أن اجتماعا بدأ في هامبورغ بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حيث من المتوقع أن يناقشوا المسائل التي طرحت في "مجموعة العشرين" وقضايا الساعة من جدول

الأعمال الدولي مع التركيز على تسوية الوضع في أوكرانيا.

وبحثت تسوية الأزمة الأوكرانية، ضمن صيغة "رباعية نورماندي" التي تجمع روسيا، أوكرانيا، فرنسا وألمانيا، وخرجت باتفاقيات "مينسك" التي تسعى هذه الدول خلال اجتماعاتها واتصالاتها على تنفيذ بنود الاتفاقية، كما شكلت مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في مينسك،

بوساطة روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وقد صدرت عن المجموعة منذ أيلول/سبتمبر عام 2014 ثلاث وثائق مشتركة تحدد الخطوات الرامية للحد من تصاعد النزاع.

ومع ذلك، وحتى بعد توقيع اتفاقيات حول الهدنة بين طرفي النزاع، تتواصل الخروقات المتبادلة لوقف إطلاق النار.