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19:07 08 يوليو/ تموز 2017
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    سوريا

    إيران: نقاط غامضة في تقرير حادثة كيميائي خان شيخون

    © REUTERS/ AMMAR ABDULLAH
    العالم
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    أكدت إيران أن التقرير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن حادثة خان شيخون ينطوي على نقاط غموض في مجال المصادر وكيفية تلقي المعلومات وأخذ العينات معربة عن الأمل بإزالة نقاط الغموض هذه.

    المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
    © Sputnik.
    زاخاروفا: حملة إعلامية جديدة بدأت ضد سوريا بزعم استخدامها السلاح الكيميائي
    وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية نفت نفياً قاطعاً مزاعم وادعاءات وسائل الإعلام حول استخدام الجيش العربي السوري مواد كيميائية في بلدة خان شيخون في نيسان/ أبريل الماضي مؤكدة أنه لم ولن يستخدمها في أي مكان أو زمان لا سابقاً ولا مستقبلاً، مشيرة إلى أن المجموعات الإرهابية ومن يقف خلفها تتحمل مسؤولية استخدام المواد الكيميائية والسامة والاستهتار بحياة المواطنين الأبرياء لتحقيق أهدافها وأجنداتها الدنيئة. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

    وأكد الوفد الإيراني خلال اجتماع طارئ للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي اليوم أن

    "بعض الدول حالت دون إرسال لجنة تقصي حقائق إلى خان شيخون وقاعدة الشعيرات الجوية لجمع المعلومات اللازمة رغم أن الحكومة السورية أعربت عن استعدادها للتعاون التام مع الأمانة التقنية للمنظمة".

    وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أكدت مطلع الشهر الجاري أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "يطالعنا برواية مفبركة لا تتمتع بأي مصداقية ولا يمكن قبولها لأنها تبتعد عن المنطق" مطالبة المنظمة بإعداد تقارير نزيهة وذات مصداقية لا تخضع لابتزاز الدول والأطراف التي تمنع وصولها إلى الحقيقة.

    وأشار الوفد الإيراني إلى أن جميع الدول الأعضاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية تعتبر هذه المنظمة المرجع الوحيد الذي يحدد قضية استخدام الأسلحة الكيميائية مضيفا: إنه "رغم ذلك فإن إحدى الدول الأعضاء قامت في نيسان / أبريل الماضي بشن هجوم على سوريا بذريعة استخدامها أسلحة كيميائية وهو ما يعد بمثابة تجاهل لهذه المنظمة ويثير الشكوك حول شرعيتها ومكانتها ويعتبر تصرفاً مناقضاً لجميع قواعد القانون الدولي".

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