السودان:لا سقف لعلاقاتنا مع روسيا وزيارة البشير إلى موسكو ستزيدها قوة

الخرطوم — سبوتنيك. وقال بلال، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" اليوم السبت، "روسيا دولة عظمى ولها أدوار أساسية في المنطقة، وتربطنا معها مصالح مشتركة، لافتاً إلى أن هناك اجتماعات وزارية مشتركة بين البلدين.

وأشار إلى وجود استثمارات روسية كبيرة في مجال التنقيب عن المعادن والنفط بالسودان، معرباً عن ثقته في أن تتواصل الاستثمارات الروسية في السودان باستثمارات في مجالي الزراعة والسياحة.