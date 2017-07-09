تفاصيل 40 دقيقة من الخلافات والصوت العالي في لقاء بوتين وترامب

© Sputnik. Mikhail Klimentiev بوتين: موقف أمريكا تجاه الوضع في سوريا أصبح أكثر واقعية

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصدر داخل البيت الأبيض قوله إن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، أحد أن ترامب تطرق خلال لقائه مع بوتين حول قضية التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

وأشار إلى ان تلك القضية أخذت وقتا طويلا وصل إلى نحو 40 دقيقة كاملة، احتدم فيها الحوار بين الحضور أكثر من مرة.

وقال المصدر للصحيفة الأمريكية: "أثار احتدام الحوار حفيظة بوتين، الذي تحدث بصوت عال إلى ترامب، وطالبه بتقديم دليل على التدخل الروسي المزعوم".

© REUTERS/ Jonathan Ernst ترامب يصف لقائه مع بوتين بـ"الرائع"

وأشار المصدر بالبيت الأبيض، الذي رفض الكشف عن هويته إلى أن الرئيس الروسي شكك في أكثر من مرة بمصداقية المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، التي تتحدث عن التدخل الروسي المزعوم في سير الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب.

ومضى المصدر قائلا "بدأ اللقاء تقل حدته، حينما اقترح وزير الخارجية الأمريكي، الانتقال للحديث عن قضايا أخرى مهمة، مثل الأزمة السورية".

يذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سبق وصرح بأن ترامب أكد خلال اجتماعه مع بوتين أنه أكد "بشكل لا لبس فيه" أن موسكو لم تتدخل في الانتخابات الأمريكية، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي وافقه في النهاية على هذا الطرح.