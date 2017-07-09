تفاصيل 40 دقيقة من الخلافات والصوت العالي في لقاء بوتين وترامب

وأشار إلى ان تلك القضية أخذت وقتا طويلا وصل إلى نحو 40 دقيقة كاملة، احتدم فيها الحوار بين الحضور أكثر من مرة.
وقال المصدر للصحيفة الأمريكية: "أثار احتدام الحوار حفيظة بوتين، الذي تحدث بصوت عال إلى ترامب، وطالبه بتقديم دليل على التدخل الروسي المزعوم".
ومضى المصدر قائلا "بدأ اللقاء تقل حدته، حينما اقترح وزير الخارجية الأمريكي، الانتقال للحديث عن قضايا أخرى مهمة، مثل الأزمة السورية".
يذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سبق وصرح بأن ترامب أكد خلال اجتماعه مع بوتين أنه أكد "بشكل لا لبس فيه" أن موسكو لم تتدخل في الانتخابات الأمريكية، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي وافقه في النهاية على هذا الطرح.
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