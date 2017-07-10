سناتور أمريكي: البيت الأبيض مرتبك.. ونخسر معاركنا لأننا لا نملك استراتيجية

© AP Photo/ Dan Chung صحيفة: المخابرات البريطانية أخفت معلومات عن قتل مدنيين في أفغانستان وأضاف خلال مقابلة مع قناة سي بي أس الأمريكية، أن واشنطن ستخسر حربها في أفغانستان، حيث تخوض الولايات المتحدة عملية عسكرية منذ نهاية 2001.





وبخصوص رؤيته للوضع في أفغانستان عقب زيارته لكابول مؤخرا قال: "لا يوجد لدينا استراتيجية، فلذلك سنخسر".





وأضاف ماكين إن الجيش الوطني الأفغاني يتكبد "خسائر غير مقبولة".





وكانت قوات دولية قد دخلت أفغانستان عام 2001 في إطار الحرب ضد حركة " طالبان" المتطرفة وتنظيم و" القاعدة".





وبدأت بعثة حلف الأطلسي الجديدة "الدعم الحازم" عملها في أفغانستان في 1 كانون الثاني / يناير عام 2015، وذلك بعد انتهاء الجزء العسكري، واستكمال سحب الجزء الأكبر من جنود الناتو من البلاد.