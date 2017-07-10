ألمانيا تبدأ سحب قواتها من قاعدة إنجرليك التركية

© AFP 2017/ ADEM ALTAN جاويش أوغلو: إذا قررت ألمانيا الانسحاب من قاعدة إنجرليك فهذا شأنها وبحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الألمانية، أن قرار سحب القوات يأتي على خلفية الخلاف بين برلين وأنقرة.





ووافق البرلمان الألمانى الشهر الماضي على سحب القوات الألمانية من قاعدة إنجرليك، على أن تستمر الطائرات الألمانية فى القاعدة التركية على الأقل حتى نهاية يوليو الجاري، كجزء من مهمة توفر طائرات استطلاع لدعم عمليات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد "داعش" فى العراق وسوريا.





وممن المقرر كذلك نقل المواد الضرورية إلى قاعدة جوية جديدة في الأردن، حيث من يتم نشر الطائرات بحلول شهر أكتوبر.





وقال المتحدث باسم الوزارة لوكالة "رويترز" فإن ناقلة وقود ألمانية تركت قاعدة "إنجرليك" للقاعدة الأردنية الأحد، وأكد مسؤول تركي على أن الانسحاب قد بدأ، قائلا إن وزير الدفاع الألماني أبلغ نظيره التركي بتاريخ الانسحاب خلال اجتماع قمة "الناتو" في بروكسل.





ورفضت تركيا السماح للمشرعين الألمان بزيارة روتينية للقاعدة، قائلة إن برلين تحتاج إلى تحسين موقفها تجاه تركيا أولا، بعد أن منعت ألمانيا بعض السياسيين الأتراك من القيام بحملات دعائية على أراضيها خاصة بالاستفتاء حول منح أردوغان سلطات جديدة، منذ أشهر.