حريق كبير بسوق شعبي بلندن

وأضافت في تصريحات نشرتها على حسابها الرسمي على تويتر أن عشر سيارات إطفاء و70 من رجال الاطفاء يكافحون الحريق الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم في سوق كامدن لوك.

ولم تشر الفرقة إلى وجود إصابات نتيجة للحريق الذي امتد نيرانه إلى كل من الطابق الأول والثاني والثالث علاوة على سقف المبنى.