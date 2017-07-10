ترامب يعلق على مسألة بحثه مع بوتين إنشاء وحدة للأمن الإلكتروني

موسكو — سبوتنيك. وقال ترامب في تغريدة له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "حقيقة إنني والرئيس بوتين ناقشنا إنشاء وحدة للأمن الإلكتروني، لكن باعتقادي هذا لا يعني أنها يمكن أن تحدث. فهي لا يمكن أن تحدث".

The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2017

وأشار ترامب بعد ذلك إلى اتفاق مع روسيا لوقف إطلاق النار في سوريا، قائلا "يمكن أن يحدث وحدث".

وعقد، في وقت يوم أمس (9 يوليو/تموز)، في إطار قمة العشرين الكبار في هامبورغ، الاجتماع الأول بين الرئيسين الروسي والأميركي، واستمر لساعتين و20 دقيقة.