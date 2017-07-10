ترامب وافق على تشكيل مجموعة عمل حول الأمن الإلكتروني

Press Service of the President of the Russian Federation ترامب يهنئ العراق على هزيمة "داعش" في الموصل

وقال المصدر لـ "سبوتنيك": "ترامب وافق بشكل تام خلال لقائه مع بوتين في هامبورغ على إنشاء مجموعة العمل حول الأمن الإلكتروني، لكن كما تعلمون، نحن لا نصر أبدا على أي شيء".

وأشار المصدر في وزارة الخارجية الروسية، أن اجتماع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف و نائب وزير الخارجية الأميركية توماس شينون، مخطط له الأسبوع المقبل، وسيناقش الجانبان مسألة الممتلكات الدبلوماسية.

وأضاف المصدر: "اجتماع ريابكوف وشينون، مقرر الأسبوع المقبل، وسيناقش، على وجه الخصوص، مسألة الممتلكات الدبلوماسية".

هذا وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي عقب "قمة العشرين" في هامبورغ، عن أنه اتفق مع الرئيس الأميركي على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمراقبة الأمن في مجال الفضاء الإلكتروني، واتفقا على توفير الالتزام الصارم بالقانون الدولي في هذا المجال، وكذلك عدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وقبل كل شيء في هذه الحالة، يجري الحديث عن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية.