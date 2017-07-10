أمريكا تنشر صواريخ متقدمة مضادة للطائرات في البلطيق لأول مرة

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع في ليتوانيا لرويترز إن البطارية نقلت إلى قاعدة سياولياي الجوية اليوم الإثنين قبيل المناورات وسيجري سحبها بعد انتهاء التدريبات يوم 22 يوليو/ تموز.

ولا تملك ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا سوى صواريخ مضادة للطائرات قصيرة المدى مما يترك أجواءها بلا حماية في حال تعرضها لعمل عدائي. وكانت قد أبدت قلقها من ذلك بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.

وقال ريمونداس كاروبليس وزير دفاع ليتوانيا، "نشر صواريخ باتريوت مهم لأنه يظهر أن مثل هذه الخطوات لم تعد من المحرمات في المنطقة" في إشارة إلى تدريبات الحلف التي ستبدأ غدا.

وأضاف لرويترز "هذا يثبت أنه يمكن جلب الصواريخ إلى أي مكان تكون مطلوبة فيه، وهذا أمر مهم جدا".