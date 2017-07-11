أردوغان يعلق على قضية اغتصاب وقتل امرأة سورية

© REUTERS/ Brendan McDermid أردوغان الى قطر ودول خليجية أخرى

وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من ألمانيا، إن منفذي الجريمة النكراء ليس لهم أي علاقة بالإنسانية.

ووفقًا لما نقله موقع "ترك برس"، فإن أردوغان وصف القتلة بعديمي الضمير، والضالين، وأنهم لا يملكون قلبًا، وليست لديهم رحمة.

كانت العديد من مؤسسات المجتمع التركية، أدانت بشدة، مقتل السيدة السورية الحامل بعد اغتصابها، أماني الرحمون وطفلها، قبل يومين، في ولاية صقاريا شمال غربي البلاد.

وقرر أعضاء من المؤسسات التركية، التجمع أمام مسجد أورهان بقضاء "أدا بازاري"، قبيل إقامة صلاة الجنازة على جثماني "الرحمون" وطفلها في صقاريا، والتي أمّها رئيس الشؤون الدينية، محمد غورماز، وحمل المشاركون، لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "صقاريا وطن السوريين"، و"اللاجئون السوريون إخواننا"، معربين عن تضامنهم مع أسرة الضحية.