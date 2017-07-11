القبض على جندي بالجيش الأمريكي ساعد «داعش»

Press Service of the President of the Russian Federation ترامب يهنئ العراق على هزيمة "داعش" في الموصل وبحسب بيان لمكتب التحقيقات الفدرالي نقلته وكالة روتيرز، فإن الجندي المقبوض عليه يدعي ايكايكا كانج، 34 عاما، وهو جندي خدم سابقا في العراق وأفغانستان ومقره الأن ولاية هاواي الأمريكية.





وقال البيان أن كانج جندي منتدب لواء الطيران القتالى الخامس والعشرين، ويخضع للتحقيق من قبل الجيش ومكتب التحقيقات الفيدرالى منذ أكثر من عام، وتم احتجازه يوم السبت الماضي.





وقضية الجندي كانج ليست الأولى إذ قضت محكمة أمريكية في شهر يونيو الماضي بسجن جندي سابق في سلاح الجو الأمريكي لإدانته بمحاولة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وتم إلقاء القبض عليه في تركيا وبحوزته خرائط تحدد الأماكن التي يسيطر عليه التنظيم الإرهابي.