عندئذ تقدم تركيا على إسقاط الطائرات الروسية

ولفت الخبير العسكري التركي كرام يلدريم في تصريح لجريدة "سفوبودنايا بريسا" الإلكترونية الروسية إلى أن الولايات المتحدة تعمل على شحن الأجواء في المنطقة.

© AP Photo/ Murat Cetinmuhurdar الرئيس التركي يطالب روسيا بالعمل ضد سوريا

ويرى الخبير التركي أن الإدارة الأمريكية الحالية تريد أن تعرف إلى أي حد قد تذهب موسكو على طريق الدفاع عن "حليفها" في المنطقة، مشيرا إلى أن روسيا منعت واشنطن من تحقيق خططها في سوريا حين "انبرت للدفاع عن بشار الأسد".

إلا أن ما تفعله واشنطن في سوريا أو على الأقل ما فعلته قبل لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي في مدينة هامبورغ الألمانية بغية "جس نبض موسكو" يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب بين دول تطمح إلى دحر تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويقول الخبير التركي إن بلاده لا تريد أن تشتعل الحرب بين الولايات المتحدة وروسيا عند حدودها، ولكنها ستضطر إلى تنفيذ التزاماتها كعضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي تقوده الولايات المتحدة، أي أن الجيش التركي سيقاتل "عدو" الناتو.

ويضيف الخبير "إذا بدأ حلف شمال الأطلسي الحرب مع روسيا، فسوف تضطر تركيا إلى إسقاط الطائرات الروسية".