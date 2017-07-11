تركيا: القبض على عشرات العاملين في تكنولوجيا المعلومات

© AP Photo/ Kayhan Ozer Presidential Press Service سمير صالحة لـ"سبوتنيك": تركيا شعرت بالخطر بعد استهداف قطر

وقالت الوكالة إن الشرطة احتجزت حتى الآن 52 من بين 105 أشخاص صدرت بحقهم مذكرات الاعتقال في ثمانية أقاليم، وضمنهم موظفون سابقون في المركز التركي للبحث العلمي والتكنولوجي وهيئة الاتصالات.

وأضافت الوكالة، أن السلطات تعتقد أن المشتبه بهم يستخدمون تطبيق "باي لوك" للرسائل الفورية المشفرة، الذي تعتقد السلطات أن أتباع كولن كانوا يستخدمونه للتواصل فيما بينهم. وكان غولن نفى صلته بمحاولة الانقلاب.

وأصدرت تركيا، أمس الاثنين، مذكرات اعتقال بحق 72 من العاملين في الجامعات، من بينهم مستشار سابق لزعيم المعارضة، نظّم يوم الأحد تجمعا شعبيا حاشدا احتجاجا على الحملة الأمنية المستمرة منذ العام الماضي. وقد اعتقلت تركيا حوالي 50 ألف شخص وأوقفت 150 ألفا آخرين عن العمل من بينهم أفراد من الجيش والشرطة ومدرسين وقضاة في حملة شنتها بموجب حالة الطوارئ التي فرضتها في أواخر يوليو/ تموز الماضي.

يذكر أن السلطات التركية تقوم بحملات اعتقال متواصلة تستهدف أشخاصا يشتبه بصلتهم بالداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/ تموز من السنة الماضية.