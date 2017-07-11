أوروبا بحاجة إلى القذافي

ويأتي العدد الأكبر من طالبي اللجوء إلى أوروبا من افريقيا عبر ليبيا التي تعاني من ازدواجية السلطة أو بالأحرى من تعدد السلطات.

© AP Photo/ أنصار القذافي عائدون

ويشار إلى أن أي سلطة من السلطات العديدة الموجودة في ليبيا لا تقدر على حل المشكلات التي تواجه ليبيا ومنها مشكلة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

ويرى خبراء أنه يمكن أن تبدأ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قريبا التعامل مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، كحاكم شرعي لليبيا لأنه قادر على ضبط الأمور في بلاده.

ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يتمكن حفتر من إيقاف تدفق اللاجئين الأفارقة إلى أوروبا كما كان الشأن أيام معمر القذافي.

وقالت جريدة "بوليتيتشيسكويه أوبوزرينيه" الإلكترونية الروسية تعقيبا على هذا النبأ: يطرح هذا السؤال نفسه: لماذا لم يفكر الأوروبيون في العواقب المتوقعة للإطاحة بالقذافي عندما تم تنظيم الحملة على الزعيم الليبي.