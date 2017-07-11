روسيا تخطط لإطلاق صواريخ ناقلة سنويا وفقا لطلبيات العملاء الأجانب

© Sputnik. Vitaliy Ankov منظومات صواريخ أسطول المحيط الهادئ الروسي تدمر مجموعة سفن عدو افتراضي

مطار الفضاء "فوستوتشني"- سبوتنيك. وقال كوماروف للصحفيين، اليوم، "الشركات الأجنبية أيضا تبدي اهتماما، هناك خطط وعقود، واعتبارا من عام 2019، وأعتقد أننا سنصل في مجال العقود مع عملائنا الأجانب إلى عدد لا يقل عن أربعة إلى خمسة عمليات إطلاق صواريخ حاملة، وهناك عقد معروف، وهو أكبر عقد لوكالة "روسكوسموس" في تاريخها، وهو العقد مع شبكة "وان ويب"، الذي يفترض تنفيذ 21 عملية إطلاق، حيث من المخطط أن يتم الجزء الأكبر منها من مطار "فوستوتشني" الفضائي.

وأعرب رئيس "روسكوسموس" عن ثقته في أنه بحلول عام 2019، "سيتم خلق جميع الظروف لتنفيذ ليس فقط المهام التي تكلف بها الدولة، بل أيضا لعمل تجاري جيد".

وتعتبر قاعدة "فوستوتشني" الروسية، هي أول قاعدة فضائية مدنية في روسيا، أنشأت في مقاطعة "آمور" في أقصى شرق البلاد. وتبعد عن مدينة "بلاغوفيشينسك" نحو 180 كيلو مترا، وتبلغ مساحة المطار حوالي 650 كيلومترا مربعا، وطوله 18 كيلومترا، وعرضه 36 كيلومترا.

والهدف من إنشاء قاعدة "فوستوتشني" لتكون بديلا عن قاعدة "بايكونور" في كازاخستان، ولضمان تنفيذ روسيا أنشطتها الفضائية المستقلة وتحقيق أولوياتها المتعلقة بالأمن القومي داخل أراضي البلاد.