روسيا تخطط لإطلاق صواريخ ناقلة سنويا وفقا لطلبيات العملاء الأجانب

وأعرب رئيس "روسكوسموس" عن ثقته في أنه بحلول عام 2019، "سيتم خلق جميع الظروف لتنفيذ ليس فقط المهام التي تكلف بها الدولة، بل أيضا لعمل تجاري جيد".
وتعتبر قاعدة "فوستوتشني" الروسية، هي أول قاعدة فضائية مدنية في روسيا، أنشأت في مقاطعة "آمور" في أقصى شرق البلاد. وتبعد عن مدينة "بلاغوفيشينسك" نحو 180 كيلو مترا، وتبلغ مساحة المطار حوالي 650 كيلومترا مربعا، وطوله 18 كيلومترا، وعرضه 36 كيلومترا.
والهدف من إنشاء قاعدة "فوستوتشني" لتكون بديلا عن قاعدة "بايكونور" في كازاخستان، ولضمان تنفيذ روسيا أنشطتها الفضائية المستقلة وتحقيق أولوياتها المتعلقة بالأمن القومي داخل أراضي البلاد.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)