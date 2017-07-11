يونيسيف تقول إن ثلاثة متعاقدين معها احتجزوا في جنوب السودان

© REUTERS/ DARRIN ZAMMIT LUPI يونيسيف: 300 ألف طفل يهاجرون بمفردهم من دون رفقة ذويهم

وأضاف أن قتالا عنيفا اندلع، اليوم السادس، من يوليو/ تموز في المنطقة. وقال "فر الثلاثة من ماثيانج مع عاملين آخرين في مجال الشؤون الإنسانية واحتجزوا في باجاك لدى وصولهم".

وقالت حكومة جنوب السودان الشهر الماضي إنها قد تمنع عمال الإغاثة من السفر إلى بعض المناطق التي يسيطر عليها المتمردون لاعتبارات أمنية.

ولم يذكر إروين الجهة التي تعتقد المنظمة أنها احتجزت العاملين لكنه قال إن يونيسيف مستمرة في جهودها "لتحديد مكان المتعاقدين بدقة وحالتهم الصحية وتأمين إطلاق سراحهم".

ويشهد جنوب السودان أحدث دول أفريقيا عمرا حربا أهلية منذ العام 2013 عندما عزل الرئيس سيلفا كير المنحدر من قبيلة الدنكا نائبه ريك مشار وهو من قبيلة النوير. وفشلت مساعي التوصل إلى اتفاق سلام في وقف القتال.

وقال لام بول جابرييل المتحدث باسم حركة (الجيش الشعبي لتحرير السودان- في المعارضة) المتمردة التي يقودها مشار إن الحركة لم تحتجز المتعاقدين.