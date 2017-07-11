بالفيديو...ملاك الموت يسحب عجوزا نازيا خلال خطابه

وتفيد التقارير أن الحادث وقع خلال الاحتفال بالذكرى السنوية ال110 لتأسيس المنظمة النازية في أوكرانيا. وعندما بدأ رئيس المنظمة بإلقاء خطابه عبر الميكروفون، فجأة أحس بالوهن وسقط عن المنصة فاقدا للوعي.

© AP Photo/ David Goldman أعمال سرقها النازيون في معرض نادر للفن "المنحط"

وأسرع المسعفون لإنقاذ حياته لكنهم لم يتمكنوا من ذلك لوفاته على الفور.

وقد انضم الرجل النازي إلى التحالف القومي التقدمي المتحد في عام 1944. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية صدر حكم بإعدام النازيين، ولكن بعد ذلك تم استبدال الحكم بنفي لمدة 25 عاما وخمسة أعوام حرمان من الحقوق المدنية.

يذكر أن المنظمة النازية الأوكرانية تشكلت في تشرين الأول/أكتوبر من عام 1942. وحاربت المنظمة بشكل رئيسي في غرب أوكرانيا وشنت الحرب ضد القوات السوفيتية. واصلت المنظمة المتطرفة بشن أنشطة ضد الحكومة السوفيتية حتى بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ووقع العديد من المثقفين والحزبيين السوفيتيين ضحايا الفكر النازي.