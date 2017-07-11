ابن ترامب يكشف عن سبب لقائه بمحامية روسية

© REUTERS/ Carlos Barria صحيفة أمريكية: نجل ترامب التقى محامية روسية وعدته بفضح هيلاري كلينتون

ونشر الابن الأكبر للرئيس الأمريكي، عبر موقع "تويتر"، أربع صفحات من رسائل إلكترونية تتضمن كيفية الإعداد للقاء في يونيو 2016.

وأكد أنه تم التحضير لهذا اللقاء بعدما عرضت المحامية الروسية، تقديم معلومات مؤذية لهيلاري كلينتون جمعتها الحكومة الروسية.

وأضاف أنه كتب للوسيط الذي عرض عليه تدبير لقاء مع المحامية ناتاليا فيزيلنيتسكايا "إذا كان ما تقوله صحيحا فالفكرة تروق لي كثيرًا، وخصوصًا إذا تم الأمر خلال هذا الصيف".

Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) ١١ يوليو، ٢٠١٧

​يذكر أن اللقاء حصل في التاسع من يونيو/حزيران 2016 في برج ترامب، وحضره صهر الرئيس جارد كوشنر، ومدير حملته بول مانافورت.

Media & Dems are extremely invested in the Russia story. If this nonsense meeting is all they have after a yr, I understand the desperation! — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) ١١ يوليو، ٢٠١٧

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