وزير: تركيا أرسلت نحو 200 طائرة شحن إلى قطر منذ بدء الأزمة

© AP Photo/ Kayhan Ozer Presidential Press Service أردوغان: تركيا تدعم قطر والمطالب العربية مرفوضة

وخلال اجتماع مع زيبكجي في أنقرة، قال وزير الاقتصاد القطري أحمد بن جاسم آل ثاني إن الدوحة مستمرة في ممارسة التجارة البحرية والبرية ولم تتأثر رغم العقوبات، حسب ما نقلت "رويترز".

وساندت تركيا قطر بعد أن قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين كل العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية معها، متهمة إياها بدعم الإرهاب لكنها تنفي ذلك.

كما قالت قطر، يوم أمس الثلاثاء، إن مزيدا من القوات التركية وصلت إلى قاعدة عسكرية في الدوحة بعدما أسرعت أنقرة بإقرار تشريع الشهر الماضي من أجل إرسال مزيد من الجنود للانتشار هناك.

وذكرت القوات المسلحة القطرية في بيان "أعلنت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع عن وصول الدفعة الخامسة من القوات المسلحة التركية إلى دولة قطر".