نيويورك تعلن الحرب على الجرذان بخطة حجمها 32 مليون دولار

وتعتبر الجرذان تهديدا للصحة العامة كناقل للأمراض ووباء يقوض نوعية الحياة.

وقال مكتب رئيس البلدية إن دائرة الصحة في مدينة نيويورك تلقت منذ بداية عام 2017، أكثر من عشرة آلاف شكوى عن رؤية جرذان، كما أن ما يفوق 15 في المئة من أكثر من 24 ألف عقار تم فحصها في مانهاتن وبروكلين وبرونكس أظهرت "علامات واضحة على وجود جرذان"، حسب "رويترز".

وقال رئيس البلدية بيل دي بلازيو في بيان "نحن نرفض قبول الجرذان كجزء عادي من الحياة في مدينة نيويورك".

وأشار إلى أن تطبيق الخطة سيبدأ في سبتمبر/أيلول، بمشاركة عدد من أجهزة المدينة من بينها تلك المسؤولة عن المجاري والمتنزهات والصحة.

كانت بلدية نيويورك خفضت الإنفاق على برامج مكافحة القوارض بواقع 1.5 مليون دولار عام 2010، لمحاولة خفض عجز الموازنة العامة.

لكن بعد أربع سنوات ومع انتشار ما يقدر بنحو مليوني جرذ يتقاسمون الحياة مع سكان المدينة البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة، اضطرت وزارة الصحة إلى إطلاق برنامج بقيمة 3.5 مليون دولار للقضاء على مستعمرات الجرذان.