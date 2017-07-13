تسجيل
14:23 13 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    مشاهد القطب الشمالي - صورة لشق جليدي لارسين س (Larsen C) في شبه جزيرة أنتاركتياك (القطب الجنوبي)، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016

    يوم على ولادة العملاق الجليدي ومساحته نصف قطر و7 نيويورك و4 لندن

    © REUTERS/ NASA's Goddard Space Flight Center
    العالم
    انسخ الرابط
    0 44 0 0

    بلغت مساحة الجبل الجليدي العملاق، الذي شهد العالم ولادته يوم أمس الأربعاء، بانفصاله عن كتلة القارة القطبية الجنوبية، تقريباً كمساحة سلطنة بروناي.

    القطب الجنوبي
    © Photo/ René Koster Photography
    ولادة أضخم جبل جليدي في العالم ومساحته أكبر بـ7 مرات من البحرين
    وبالفعل، فإن هذا يعني أن مساحة الجبل المذكور تبلغ ضعفي مساحة دولة ساموا المستقلة، ونصف مساحة غامبيا، وواحد على عشرة من مساحة لاتفيا، وواحد من مئة من بوستوانا.

    وتابعت وسائل الإعلام بالأمس تغطية هذا الحدث الكبير، فاليوم أصبح هناك واحد من أكبر الجبال الجليدية المسجلة في العالم، والذي غيّر بشكل أساسي شكل القارة الجنوبية القطبية.

    وكان هناك على ما يبدو أمل كبير لدى تلك الوسائل الإعلامية في أن يكون لدى جمهورهم ومشاهديهم الإحاطة الكافية بالجغرافية حتى يفهموا حقيقة وأهمية هذا الحدث الكبير.

    وقامت "نيويورك تايمز" بمقارنة حجم هذا الجبل الجليدي بمساحة ولاية ديلاوور التي تبلغ 1.954 كيلو متر مربعاً.

    أما "هافينغتون بوست"، فقد قارنت هذا الجبل بحجم جزيرة بالي الإندونيسية.

    وذكرت "لوندن إيفينينغ ستاندرد"

    أن مساحة الجبل تفوق مساحة العاصمة البريطانية لندن بـ 4 مرات، أو 15 ضعف مساحة جزيرة "وايت"، وضعفي حجم لوكسمبورغ،  وربع حجم ويلز.

    وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن مساحته تعادل نصف مساحة دولة قطر، وبحجم 4 مدن مثل لندن، أو أنه أكبر بـ 7 مرات من مساحة مدينة نيويورك.

    وذهبت وكالة "أسوشيتد برس" إلى نفس الوصف الذي قدمه الباحثون عندما قالوا: ضعف مساحة بحيرة "إيريا".

    وقال آخرون إن بإمكان هذا الجبل ملء 462 مليون حمام سباحة أولمبي.

    وبعد مخاض شاق وطويل امتد لسنوات عديدة، وتابعه علماء المناخ في كل أنحاء العالم تقريباً، أعلن باحثون بريطانيون، أمس، أن جبلاً جليدياً هو الأكبر من نوعه على الإطلاق، ويبلغ وزنه مليارات الأطنان انفصل عن القارة القطبية الجنوبية.

    وتبلغ مساحة هذا الجبل العملاق حوالي 6000 كيلومتر مربع، ويزن أكثر من ألف مليار طن، وقد انفصل الجبل الجليدي المذكور عن منصة "لارسن C" الجليدية. وسيطلق عليه تسمية A68.

    وأعلنت وكالة "ناسا" أنه ستكون هناك قريباً، بواسطة أقمارها الاصطناعية، صورة فضائية فائقة الدقة لهذا الجبل الجليدي.    

    انظر أيضا:

    زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب سواحل القارة القطبية الجنوبية
    بالفيديو...تغير شكل القارة القطبية الجنوبية لهذا السبب
    بالصور: وحوش القارة القطبية الجنوبية المفترسة
    سقوط أمطار في القطب الجنوبي والعلماء يدقون ناقوس الخطر
    الكلمات الدلالية:
    أخبار القطب الجنوبي, أخبار المناخ, جبل جليدي, ولادة جبل جليدي, القطب الجنوبي, العالم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    غروب الشمس على خلفية مضيق لومير (Lemaire Channel) في القطب الجنوبي
    القطب الجنوبي...القارة المعرضة للاختفاء
    هزيمة الجيش الأمريكي في أفغانستان
    اعتراف مفاجئ لسناتور أمريكي: جيشنا ينهزم في أفغانستان
    إم إس-21 جيل جديد من الطائرات
    "إم إس-21" جيل جديد من الطائرات

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك