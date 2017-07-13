فرقاطة تركية تراقب سفينة تنقيب شرق البحر المتوسط قبالة قبرص

أنقرة — سبوتنيك. وقالت هيئة الأركان العامة للجيش التركي في بيان لها، "بدأت السفينة الحربية التركية "غوكتشه أدا" التابعة للقوات البحرية التركية، بمراقبة سفينة "ويست كابيلا" التي تقوم بأعمال التنقيب عن الغاز لصالح قبرص اليونانية الجنوبية في شرق البحر الأبيض المتوسط".

© REUTERS/ Murad Sezer تركيا تحذر قبرص

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو أكد اليوم، إن تركيا ستتخذ إجراءات ضد تنقيب القبارصة اليونانيين عن النفط والغاز حول جزيرة قبرص، لافتا إلى أن القبارصة الأتراك لهم حقوق في تلك الاحتياطيات.

وقال تشاوش أوغلو، إن وزارتي الطاقة والخارجية تعملان معا لأخذ خطوات ضد الخطوات "الأحادية" من جانب القبارصة اليونانيين.

وقالت وزارة الطاقة القبرصية إن السفينة "ويست كابيلا" توجهت يوم الأربعاء بناء على تعاقد مع شركتي " توتال" الفرنسية و "إيني" الإيطالية إلى موقع سواحل قبرص لتبدأ التنقيب عن الغاز.