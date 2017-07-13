الشرطة التركية تعتقل منتج فيلم عن أردوغان

ويأتي اعتقال علي أفجي بعد يوم على بدء عرض لقطات دعائية عن الفيلم الجديد الذي يحمل اسم "الصحوة" على وسائل التواصل الاجتماعي ويدور حول محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو تموز 2016.

© AP Photo/ Emrah Gurel أردوغان يفقد الوعي أثناء صلاة العيد في المسجد... والسبب

وتجري الترتيبات لإحياء ذكرى الانقلاب يوم السبت الذي قتل فيه 249 شخصا.

وأوردت وكالة الأناضول الرسمية أن أفجي متهم بعضوية "منظمة غولن الإرهابية" كما تصف تركيا حركة الداعية المقيم في الولايات المتحدة.

واعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب أفجي في منزله في اسطنبول ومعه شخص هارب من العدالة مطلوب بتهمة استخدام تطبيق باي لوك للرسائل الفورية المشفرة الذي تتهم السلطات التركية أتباع كولن باستخدامه فيما بينهم.

وقالت وسائل الإعلام التركية إن اللقطات الدعائية أثارت سخطا عاما إذ تظهر فيه عائلة أردوغان وكأنها تعرضت للقتل وضابطا بالجيش وهو يصوب مسدسه إلى رأس الرئيس من الخلف وهو يصلي.