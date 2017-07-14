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07:04 14 يوليو/ تموز 2017
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    ترامب: الأمر قد لا يستلزم جدارا كاملا على الحدود مع المكسيك

    © Sputnik. Michael Klimentyev
    العالم
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    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمر قد لا يستلزم إقامة الجدار الذي يريد أن يبنيه على الحدود الأمريكية المكسيكية الممتدة 3200 كيلومتر (2000 ميل) بحيث يغطي الحدود كاملة نظرا لوجود حواجز طبيعية.

    وأضاف ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة المتجهة من واشنطن إلى باريس "هناك جبال وهناك أنهار عنيفة وجارفة. توجد مناطق نائية جدا ولا أحد يعبر من خلالها في الواقع، "لكنك ستحتاج جدارا على مسافة بين 700 و900 ميل".

    وقال ترامب أيضا للصحفيين على متن الطائرة إن من المهم أن يتمكن حرس الحدود وغيرهم من الرؤية عبر الجدار بحيث يمكنهم متابعة المخاطر الوشيكة.

    بوتين خلال لقاء ترامب
    © REUTERS/ CARLOS BARRIA
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    وأضاف ترامب في التصريحات التي أذاعها البيت الأبيض "من الأمور المروعة أن يلقوا أكياسا ضخمة من المخدرات عبر الجدار، وإذا كان لديك أناس على الجانب الآخر من الجدار فإنك لا تراهم. يصيبونك في الرأس بنحو 60 رطلا".

    وأحد وعود ترامب الرئيسية في حملته الانتخابية العام الماضي بناء جدار على الحدود مع المكسيك لمكافحة الهجرة غير المشروعة. وأسفر تعهده بأن تدفع المكسيك ثمن بناء الجدار، وهو أمر رفضته الحكومة المكسيكية مرارا، عن تضرر العلاقات بين الجارتين.

    وقال ترامب إنه سيجد طريقة لتعوض بها المكسيك الولايات المتحدة عن بناء الجدار، لكن الأمر سيتطلب موافقة الكونجرس أولا على تمويله.

    لكن بعد مرور نحو ستة أشهر تقريبا على رئاسته طلب ترامب من الكونجرس 1.6 مليار دولار فقط لمشروع تُقدر تكلفته بما يزيد على 20 مليار دولار.

    وتغطي الحواجز التي تشمل جدرانا وسياجات نحو 600 ميل بالفعل من الحدود بين البلدين والممتدة عبر أربع ولايات أمريكية.

    وقدم الجمهوريون في لجنة المخصصات بمجلس النواب مشروع قانون يوم الثلاثاء للموافقة على تمويل قيمته 1.6 مليار دولار للجدار لكن من المتوقع أن يعارضه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، بحسب "رويترز".

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    أخبار العالم, جدار حدودي, تصريحات, ترامب, المكسيك, أمريكا
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