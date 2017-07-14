الأسلحة الروسية تدور نصف العالم

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لتقرير مديرية المخابرات في وزارة الدفاع الأمريكية، نشر في حزيران/يونيو، أنه في الفترة منذ عام 1991 قامت شركة "روس أوبورن إكسبورت" (تمثل 85% من صادرات الأسلحة الروسية)، ببيع معدات عسكرية في حوالي 70 بلدا.

وهناك 15 شركة أخرى والتي تشكل الـ15% الباقية من سوق الأسلحة الروسية، تبيع معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 2 مليار دولار سنويا. وهكذا، يخلص التقرير بأنه وبكل سهولة يكون عدد البلدان التي قامت بشراء الأسلحة الروسية أكثر من 70 دولة.

وقال موظفو شركة تحليل أمريكية خاصة تدعى "Stratfor Military Analyst Sim Tack" للصحيفة، إنه في الواقع عدد من البلدان بلغ أكثر من 90 بلدا.

وأضافت الصحيفة نقلا عن الشركة "قد يكون عدد الدول التي تشتري الأسلحة الروسية أكثر. روسيا قامت ببيع معدات عسكرية لأكثر من 96 بلدا منذ نهاية الحرب الباردة".