ترامب يبحث مع الملك سلمان سبل حل الأزمة القطرية

© REUTERS/ JONATHAN ERNST صحيفة بريطانية تكشف سر وقوف ترامب مع السعودية ضد قطر

وأشار البيت الأبيض، في بيان صحفي اليوم الجمعه 14 يوليو/تموز، إلى أن "الزعيمين بحثا الجهود الدبلوماسية الأخيرة لحل النزاع مع قطر، وشددا على أهمية متابعة التزامات قمة الرياض".

وهنأه الملك سلمان، الرئيس الأمريكي بما تحقق من انتصار سريع على تنظيم "داعش الإرهابي" في الموصل، مثمناً دور الولايات المتحدة الأمريكية في قيادتها للتحالف الدولي لمحاربة هذا التنظيم والقضاء عليه، ومنوها بما تحقق من إنجازات كبيرة في محاربة الإرهاب في وقت وجيز منذ تولي فخامته مهام منصبه في البيت الأبيض.

وأشار العاهل السعودي، إلى أن المملكة تؤكد مجدداً وقوفها بكافة إمكانياتها لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه للقضاء عليه.

وقد أبدى ترمب تقديره لموقف العاهل السعودي ولدور المملكة في مكافحة الإرهاب وجهودها الحثيثة في هذا المجال، متمنياً أن يسهم هذا الانتصار في دحر قوى الشر وداعميها في المنطقة.

وجاءت المكالمة الهاتفية في أعقاب زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، للمنطقة بعد شهرين من قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، العلاقات مع قطر بسبب مزاعم أنها تمول جماعات إرهابية، وهو مارفضته قطر.