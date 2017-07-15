مستشار سابق لترامب: لم أسمع عن أي اتصالات مع الروس

© Sputnik. Michael Klimentyev لافروف: لا يوجد دليل واحد لتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

وقال كابوتو، للصحفيين، بعد أن أدلى بشهادته في جلسة مغلقة أمام لجنة المخابرات في مجلس النواب اليوم السبت 15 يوليو/تموز: "اليوم قضيت وقتي أمام اللجنة للحديث بالتفصيل عن حقيقة عدم إجراء اتصالات مع الروس ولم أسمع مطلقا عن أي شخص في حملة ترامب يتحدث مع الروس"، وذلك وفقاً لرويترز.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، نفى مؤخراً، صحة الاتهامات الموجهة إلى بلاده بأنها تدخلت في معركة الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وحاولت دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان مرشح الحزب الجمهوري آنذاك في مواجهة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي.