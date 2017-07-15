غامبيا: تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أموال الرئيس السابق يحيى جامع

© AP Photo/ Sunday Alamba, FILE غامبيا بلا رئيس..."جامع" هرب بالأموال و"بارو" ينتظر استقرار الأمن

باماكو/مالي — سبوتنيك. وقال بارو، في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية، إن "اللجنة كلفت بالتحقيق في إدارة بعض المشاريع العامة إضافة إلى الممتلكات والمعاملات المالية للرئيس السابق يحيى جامع وعدد من مساعديه".

وفي سياق متصل، قال المدعي العام ووزير العدل الغامبي أبو بكر تامبادو، في تصريحات للصحافيين، إن "جميع الجلسات ستكون علنية خلال عمل اللجنة الذي سوف يستغرق ثلاثة أشهر".

وأضاف أنه بنهاية المدة ستقدم نتائج اللجنة إلى الرئيس بارو.

وشدد تامبادو على استقلالية اللجنة التي تبدأ عملها بعد شهرين تقريباً من تجميد أصول جامي في البلاد، مشيراً إلى أن تلك الخطوة لا تعد تصفية حسابات مع الرئيس السابق.

كان الرئيس السابق يحي جامع قد واجه اتهامات بسرقة عشرات الملايين من الدولارات من أموال الدولة قبل فراره إلى منفاه في وقت مبكر من هذا العام.