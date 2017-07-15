هذه المرة من موسكو... موقف فرنسي آخر لحل الأزمة السورية

وقال السفير موندولوني: نريد لفت الانتباه إلى أنه يجب علينا اتباع سياسة واقعية، إن تغيير القيادة السورية لم يعد شرطاً ملزماً لحل هذه القضية. بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في حفل استقبال في موسكو أمس بمناسبة يوم تحرير الباستيل.

وأضاف:

إن حل الأزمة في سوريا بـ"القوة" أمر غير ممكن.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في باريس أمس الأول أن بلاده غيرت "عقيدتها" حول سوريا وأصبح هدفها الأساسي هو الوصول إلى وقف شامل للأعمال القتالية والقضاء على جميع التنظيمات الإرهابية والوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة في سوريا من دون شروط مسبقة.

من جهة أخرى وفي معرض حديثه عن تسوية الأزمة في أوكرانيا اعتبر الدبلوماسي الفرنسي أن ركوداً يسود تنفيذ اتفاقات مينسك، وقال: هناك خطر حقيقي من الغوص في هذا الوضع وكنا نحن وألمانيا قد أوضحنا أننا نسعى للخروج من هذا الوضع بمضاعفة جهودنا في هذا الاتجاه.

كما لفت موندولوني إلى أن العلاقات الروسية — الفرنسية تشهد قفزة جديدة في ظل عهد الرئيس ماكرون.

من جهته أشار مدير إدارة وزارة الخارجية الروسية، أليكسي بارامونوف، إلى أن العلاقات بين روسيا وفرنسا بدأت تشهد تحسناً ملحوظاً، معرباً عن استعداد روسيا للتعاون النشط مع فرنسا.