تجدد الحرائق الضخمة بفرنسا

© REUTERS/ KENNY KATOMBE مسلحون يهاجمون محمية برية وفقدان صحفي أمريكي وثلاثة حراس





وأشارت السلطات إلى أن الجفاف الشديد فى المنطقة وسرعة الرياح من الأسباب الرئيسية لاندلاع الحريق.





ولفتت السلطات المحلية، إلى أن الحريق إلتهم حتى الآن 500 هكتار من المساحات الخضراء، وتم حشد 800 رجل إطفاء و15 طائرة لرش المياه للسيطرة على الحريق، وطلب تعزيزات إضافية من مناطق مجاورة.





وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت عن سيطرة قوات الإطفاء على حريقين آخرين أحدهما بالقرب من الحدود مع إسبانيا.





وأكدت السلطات، أنه تم إخلاء بعض المنازل المهددة وأنه جارى العمل على منع امتداد النيران إلى خط السك الحديد الرابط بين مارسيليا وباريس والطريق السريع "A8" وكذلك إلى بلدة "فينتابرين" فى الجنوب.

وأعلنت السطات الفرنسية اندلاع حريق ضخم بالغابات فى منطقة "بوش دو رون" فى الجنوب الفرنسي.