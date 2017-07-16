مسلحون يهاجمون محمية برية وفقدان صحفي أمريكي وثلاثة حراس

© Sputnik. Pool/ Sergey Mamontov وفاة عالمة الرياضيات الإيرانية مریم میرزاخانی عن 40 عاما

وتتألف المجموعة التي تعرضت للهجوم من الأمريكي واثنين من الصحفيين الهولنديين و13 كونغولي من حراس المتنزه.

وحسب "رويترز" قال المدير الإداري لمنطقة مامباسا ألفريد بونجوالانجا إن المجموعة كانت موجودة قرب بلدة مامباسا في محمية أوكابي للحياة البرية.

وأضاف أنه تم العثور على الصحفيين الهولنديين وجميع الحراس باستثناء ثلاثة. وقال إن جميع من تم العثور عليهم كانوا سالمين.

وتزايدت عمليات خطف المحليين والغربيين من أجل الحصول على فدى في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي منطقة مضطربة تضم جماعات متمردة وميليشيات تعود لحقبة الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1998 و2003.

لكن بونجوالانجا قال إنه لا يوجد دليل على اختطاف الصحفي أو الحراس.

وقال لرويترز عبر الهاتف "لا أستطيع أن أؤكد أي فرضيات بأن هذه عملية اختطاف…والتي أحيانا ما تحدث في ايتوري (المحافظة التي تقع فيها المحمية) لكن آخر مرة حدث فيها ذلك كانت منذ أكثر من عام ".