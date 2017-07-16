حرمان 250 ألف شخص من الكهرباء بسبب الثلوج في تشيلي

ووفقا لقناة " بي- بي —سي"، فإنه قد قتل شخص واحد عند إزالة الجليد، وأصيب شخصان آخران جراء الأضرار التي لحقت بخط الكهرباء.





بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي، وتسببت العاصفة الثلجية كذلك في أزمة لوسائل النقل العام في العاصمة، فضلا عن تأجيل العديد من الأحداث الرياضية.