شرطي أمريكي يقتل أسترالية بالرصاص في منيابوليس

© Sputnik. El Cajon Police Handout مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار بمجمع تجاري في أمريكا

وعادة ما يكون رجال الشرطة في منيابوليس مزودين بكاميرات مثبتة في أجسامهم خلال الدوريات، لكن الكاميرات لم تكن تعمل خلال الحادث، حسب "رويترز".

وذكرت الشرطة أنها تلقت مكالمة استغاثة مساء يوم السبت. وقال مسؤول كبير بالشرطة إنه خلال تعامل رجال الشرطة مع الواقعة أطلق شرطي النار. وتوفيت امرأة جراء إطلاق الرصاص.

وذكرت شرطة منيابوليس في بيان أن المكالمة كانت تتعلق "بهجوم محتمل"، وأنه "في مرحلة ما أطلق شرطي النار من سلاحه فأصاب امرأة إصابة قاتلة".

ولم تحدد الشرطة هوية المرأة، لكن وسائل إعلام من بينها "نيويورك تايمز" قالت إن اسمها جوستين داموند وعمرها 40 عاما.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن وسائل إعلام أسترالية أن داموند وهي من سيدني مخطوبة لأمريكي وكانا يعتزمان الزواج في أغسطس/آب.