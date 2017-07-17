شرطي أمريكي يقتل أسترالية بالرصاص في منيابوليس

وذكرت الشرطة أنها تلقت مكالمة استغاثة مساء يوم السبت. وقال مسؤول كبير بالشرطة إنه خلال تعامل رجال الشرطة مع الواقعة أطلق شرطي النار. وتوفيت امرأة جراء إطلاق الرصاص.
وذكرت شرطة منيابوليس في بيان أن المكالمة كانت تتعلق "بهجوم محتمل"، وأنه "في مرحلة ما أطلق شرطي النار من سلاحه فأصاب امرأة إصابة قاتلة".
ولم تحدد الشرطة هوية المرأة، لكن وسائل إعلام من بينها "نيويورك تايمز" قالت إن اسمها جوستين داموند وعمرها 40 عاما.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن وسائل إعلام أسترالية أن داموند وهي من سيدني مخطوبة لأمريكي وكانا يعتزمان الزواج في أغسطس/آب.
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