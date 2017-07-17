شعبية ترامب في تدن غير مسبوق وسط انتقادات خارجية

© AFP 2017/ MARK GRAHAM وزيرة خارجية أستراليا تنتقد تصريح ترامب بشأن زوجة ماكرون

ويظهر الاستطلاع، الذي أجرته الصحيفة بالتعاون مع قناة "أي. بي. سي"، أن 48% من الأمريكيين يعتقدون أن قيادة بلادهم أصبحت أكثر ضعفاً منذ وصول ترامب إلى الحكم في كانون الثاني/يناير الماضي، مقابل 27 % فقط يرون عكس ذلك.

وانخفضت نسبة التأييد لسياسة سيد البيت الأبيض منذ نيسان/أبريل الماضي، من 42 % إلى 36 %، حسب الاستطلاع، بينما ارتفعت نسبة المعارضين إلى 58 % بـ5 نقاط.

وذكر الاستطلاع أن 48 % من المشاركين فيه أعربوا عن معارضتهم لطريقة أداء ترامب لمهام الرئاسة مقابل 36 %، وقال اثنان من كل ثلاثة أمريكيين إنهم لا يثقون برئيسهم كثيراً، فيما أكد 48 % منهم عدم ثقتهم به إطلاقاً.

من جانبه، رد ترامب على هذا الاستطلاع، مهاجماً مرة أخرى وسائل الإعلام غير الموالية له، وقال في تغريدة نشرها على صفحته في موقع "تويتر"، "الاستطلاع الذي أجرته "أي بي سي" و"واشنطن بوست" كان غير دقيق، مع أن نحو 40 % تعتبر نسبة دعم غير سيئة في الوقت الراهن".

The ABC/Washington Post Poll, even though almost 40% is not bad at this time, was just about the most inaccurate poll around election time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2017

وعلى الضفة الأخرى للأطلسي، يواجه ترامب أيضاً حملة انتقادات خارجية، كان آخرها انتقاد جولي بيشوب وزيرة الخارجية الأسترالية لكلامه، بشأن ما قاله لسيدة فرنسا الأولى بريجيت زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.