مقاتلات أمريكية وبريطانية "تلتقي" بجسم طائر مجهول فوق البحر المتوسط

ونقلت صحيفة "The Daily Star" عن "وثائق سرية" تؤكد أنه في 19 أكتوبر/تشرين الأول من عام 1982 أعلنت طائرة استخبارات أمريكية RC-135 أنها التقت في السماء فوق قبرص جسم طائر مجهول وحجمه يصل إلى 40 مترا، وكان عليه 20 ضوءا ساطعا.

ووفقا للصحيفة، أرسلت مقاتلة إف-14 الأمريكية وإف-4 فانتوم البريطانية لمساعدة طائرة الاستخبارات الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن طاقم RC-135 راقب الجسم المجهول حوالي ساعة ونصف حتى حلق الجسم الطائر بعيدا نحو الساحل الأفريقي.

وأكدت الصحيفة أن تسجيل محادثات الطيارين الذين شاهدوا الجسم المجهول موجود في وثائق وزارة الدفاع البريطانية، التي لم ترفع عنها السرية حتى الآن.