تسجيل
13:53 17 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    من يقود الرأي العام في زمن الانحراف الإعلامي

    من يقود الرأي العام في زمن الانحراف الإعلامي

    © Sputnik. Fedaa Shahin
    العالم
    انسخ الرابط
    0 3 0 0

    يرى المتابع لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها المرئية والمسموعة وغيرها في البلدان العربية أنها لم تعد تؤدي رسالة حقيقية مهنية، بل انحرفت عن مسارها وساهمت في تزييف الحقائق وتأجيج الاقتتال والتحريض الطائفي، في حين كثرت مظاهر العنف وإطلاق الشتائم على الفضائيات العربية وغيرها لتصل إلى درجة تسخيف للرأي العام الذي يتابعها.

    وفي سياق متصل، تطفو على السطح صفحات السوشيال ميديا التي أصبحت كذلك تؤثر بشكل كبير على المواطنين، وتتناقل الأخبار والشائعات بين صفحاتهم من دون التأكد من مصداقيتها، وبالتالي تلعب دورا في تحريف الحقائق ونشر الفوضى بين الناس. 

    الخبيرة والأستاذة في كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية حسانة رشيد تحدثت  لـ"سبوتنيك"، عن أن الإعلام اليوم انحرف عن مساره الحقيقي ولم يعد إعلاما مهنيا يحمل القيم والمبادئ  بسبب سلطة المال والنفوذ في العالم التي أصبحت تتحكم بوسائل الإعلام، ويرضخ الإعلام أمام الضغوطات المادية والاقتصادية والسياسية.

    قناة سي إن إن
    © AP Photo/ Ric Feld
    "مصادر مجهولة" حولت وسائل الإعلام الأمريكية لـ"مسخرة"

    وبينت رشيد أنه حتى الأنظمة الديمقراطية تعاني مما يسمى أخلاقيات الإعلام، ومن هنا كان من الضرورة وضع محاور لمناقشتها مع الصحفيين في الدول العربية وهذه المحاور تشكل مظلة للأداء الإعلامي بدءًا من إعداد التقارير الصحفية، والصحافة الاستقصائية، والبرامج الحوارية، وصور العنف ومصادر المعلومات، فالوطن العربي يتعرض للأزمات،  والعمل الصحفي ملتصق مباشرة بالمواضيع السياسية، ولذلك هدفنا الأساسي أن يلعب الإعلام دورا أساسيا  في ترسيخ السلم الأهلي داخل المجتمعات.

    وأشارت رشيد  إلى أمثلة يتم طرحها أمام الصحفيين عن تغطية لمواضيع سياسية،  كالبرامج الحوارية التي أدت إلى زيادة الفتنة والتحريض وسيتم تصويب هذا الأداء بما يضمن سلامة الصحفي بالدرجة الأولى والوطن، لاسيما أن نسبة التأجيج في الوطن العربي كانت كبيرة ونلاحظ بشكل عام من خلال المراقبة للقنوات الفضائية في الوطن العربي والدولية أنها  ابتعدت عن مسارها الحقيقي للأداء الإعلامي بالمعنى المهني، ويوجد خروقات وعرض صور العنف والكلام العنيف الذي كان يستخدم، واستقبال الشخصيات المتنافرة.

    وأكدت رشيد على حرية التعبير بشرط أن تكون مرتبطة بحقيقة ولا تسيء للأمن، وفي جميع دول العالم يوجد قوانين ناظمة ومواثيق شرف ومراصد إعلامية لرصد أداء  الإعلام والحكومة بشرط أن لا يكون تابعا لجهة سياسية وهذه المواثيق تلزم الصحفي بواجباته وحقوقه.

    وأوضح مسؤول البرامج والاتصالات في مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت جورج عواد  لـ"سبوتنيك"،  أن التغيرات التي تحصل من النزاعات والكوارث والتقدم العلمي والتكنولوجي والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي ونشر الصور والخطاب الإعلامي الحاد  أدت إلى خلق بعض الهفوات التي كان لا بد من تسليط الضوء عليها وأخذها بالاعتبار من قبل الصحفيين.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © REUTERS/ Mike Segar
    ترامب: معظم وسائل الإعلام كاذبة

    ولفت عواد إلى أنه يتم إقامة ورشات عمل في سوريا والدول العربية الأخرى لتدريب الصحفيين على كيفية التعاطي مع هذه الأمور من مختلف الزوايا سواء في  "التقارير الإخبارية والبرامج الحوارية في العالم العربي، حيث المستوى المتدني والشتائم مع تحصين الإعلامي بطريقة تفاعلية، والعمل على برامج وتبادل الخبرات مع الإعلاميين.

    وبين عواد أن اليونسكو هي الوكيل الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها البرنامج للإعلام، وتم العمل سابقا على بناء قدرة الإعلاميين وإعداد وثائق في مختلف الدول، حيث تم إطلاق مادة عن سلامة الصحفيين في الجامعات  منذ شهر، مادة للجامعات بمشاركة من جامعات دول عربية وجامعة دمشق، مع الأسف يوجد مشكلة بالنسبة لحقوق الصحفيين في العالم العربي لأنه يوجد حقوق في  السلامة وحقوق  اقتصادية وأمنية ونسمع في الوطن العربي كثيرا من الحالات يتم إيقاف الصحفيين، علماً أنه تم العمل مع مختلف الدول والنقابات والهيئات في هذا الإطار إضافة إلى الموضوع الاقتصادي فهو  مهم في ظل تدني أجور الصحفيين، ويتم العمل مع الشركاء في مختلف البلدان، فالوطن العربي يمر بأزمات مختلفة ولكن قدر المستطاع يتم وضع أولويات السلامة حيث تم العمل على موضوع السلامة منذ شهرين في سوريا وغيرها من الأمور التي تهم المجتمع.

    وأشار  وزير الإعلام السوري  محمد رامز الترجمان لـ"سبوتنيك"،  إلى أنه سيتم ضبط عمل صفحات التواصل الاجتماعي مهنياً وأخلاقياً في ظل التجاوزات وعدم المصداقية في نشرها للأخبار من خلال إنشاء رابطة لهذه الصفحات، مبيناً أن مهنية الصحفي تأتي من مصداقيته وأن حرية التعبير والعمل الإعلامي مصانة في قانون الإعلام.

    انظر أيضا:

    وزير الإعلام السوداني يعتذر أمام البرلمان عن هجومه على قناة الجزيرة القطرية
    البرلمان السوداني يستدعي وزير الإعلام الاتحادي والسبب قناة "الجزيرة"
    سجال عربي حولها .. قناة الجزيرة تفرض نفسها على طاولة وزراء الإعلام العرب
    الكلمات الدلالية:
    العالم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    قوات جيش التحرير الشعبي الصيني خلال اليوم المفتوح في قاعدة هونغ كونغ البحرية، الصين، 8 يوليو/ تموز 2017
    الأسبوع في صور
    هزيمة الجيش الأمريكي في أفغانستان
    اعتراف مفاجئ لسناتور أمريكي: جيشنا ينهزم في أفغانستان
    إم إس-21 جيل جديد من الطائرات
    "إم إس-21" جيل جديد من الطائرات

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك