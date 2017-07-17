الحكومة التركية تطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر أخرى

أنقرة ــ سبوتنيك. وأفاد تلفزيون "خبر تورك"، ظهر اليوم الاثنين، بأن الحكومة التركية "أحالت إلى البرلمان مذكرة تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك للمرة الرابعة على التوالي".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أنه سيتم تمديد حالة الطوارئ التي تنتهي يوم 19 تموز/يوليو الجاري، لمدة ثلاثة أشهر أخرى، مضيفا أن الحكومة ستقدم توصية لمجلس الوزراء بتمديد حالة الطوارئ في البلاد ثلاثة أشهر خلال اجتماع مجلس الأمن القومي.

وترأس أردوغان، اليوم، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي التركي.

ومن المنتظر أن يصادق البرلمان التركي، اليوم، على مذكرة تمديد حالة الطوارئ في البلاد ثلاثة أشهر أخرى تبدأ 19 تموز/يوليو الجاري، وذلك للمرة الرابعة على التوالي منذ وقوع محاولة الانقلاب الفاشل، منتصف تموز/يوليو من العام الماضي.