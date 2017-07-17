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16:56 17 يوليو/ تموز 2017
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    الجيش الأمريكي

    عقيد سابق بالقوات الأمريكية: الجيش على وشك الانهيار

    © Sputnik. Vladimir Perogov
    العالم
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    قال خبير التاريخ العسكري والعقيد السابق في الجيش الأمريكي دوغلاس ماكغريغور إن الجنرالات الأمريكيين يفضلون تجاهل عدد من المشكلات الخطيرة في الجيش ما جعله على حافة الانهيار.

    وكتب العقيد السابق في الجيش الأمريكي ماكغريغور في موقع "ناشيونال إنتريست" أنه يجب على ترامب تعيين وزير دفاع " قوي ومتعلم جيدا"، ليستطيع مسائلة الجنرالات والدعوة لتغيير جذري، وإلا فالجيش يخسر المال فقط.

    وأضاف الخبير الأمريكي أن القيادة العامة للجيش لا تفهم أن "الحرب العالمية وقعت بالفعل" ويفضلون استثمار مليارات الدولارات في التقنيات غير المتطورة والتي يزعمون انها ستجلب النصصر في الحرب، أو حتى إصدارات جديدة من منصات وأنظمة عتيقة.

    وأشار العقيد السابق في الجيش الأمريكي إلى أن المناورات العسكرية في بلغاريا  التي سيجريها حلف الناتو على أرض وهمية تتطلب السيطرة على الجو فضلا عن تعزيز وزيادة القدرة القتالية لعمليات أخرى.

    ضربات جوية للتحالف الدولي في سوريا والعراق
    © REUTERS/ U.S. Air Force/Senior Airman Matthew Bruch/Handout
    الجيش الأمريكي يحصل من الأكراد على قاعدة جوية

    ووفقا للخبير فإن هذه المناورات هي "إتقان الانتحار"وهذا الأمر معروف جيدا لدول الناتو في شرق أوروبا وروسيا، لأن أي عملية من هذا النوع تتطلب التفوق في الجو والبحر، ونظام كامل من التفوق على الأرض في منطقة معينة، وإذا حاول الأمريكيون تنفيذ عملية مماثلة مع روسيا أو الصين أو كوريا الشمالية ستنتهي "المناورة" خلال بضع دقائق.

    وأشار الخبير أيضا إلى أن مشكلة الجيش في توزيع نحو 200 ألف عنصر في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، وتابع "توزيع الجيش في جميع أنحاء العالم وتشكيلته من بقايا الحرب الباردة".

    وأضاف الخبير أن الإجراءات المشتركة والمتكاملة للقوات المسلحة للولايات المتحدة غير جاهزة، والوضع في العالم يدعو للمعركة الأكثر دموية منذ الحرب العالمية الثانية.

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
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