البيت الأبيض: ترامب توصل لقناعة كاملة بأن الاتفاق النووي مع إيران صفقة سيئة

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون سيصدر "قريبا جدا" بيانا عن اتفاق إيران النووى مع القوى العالمية والذى وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه "اتفاق سيء".

وقال سبيسر للصحافيين، اليوم الإثنين، 17 يوليو/تموز، إن "وزير الخارجية سيعلن قريباً جداً عن هذه الصفقة"، وذلك وفقاً لوكالة رويترز.

وأضاف "اعتقد أنكم جميعاً تعلمون أن الرئيس أوضح أنه يعتقد أن هذه صفقة سيئة، صفقة سيئة جداً بالنسبة للولايات المتحدة".

وبموجب القانون الأمريكي يتعين على وزارة الخارجية الأمريكية أن تخطر الكونجرس كل 90 يوما عن امتثال إيران للاتفاق المبرم فى 2015، واليوم الاثنين هو نهاية الموعد، وقال مسؤول أمريكي كبير الأسبوع الماضي إن من المرجح للغاية أن تقول الإدارة إن إيران ملتزمة بالاتفاق رغم تحفظات ترامب عليه.