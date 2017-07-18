إقرار أمريكي بالتزام إيران بالاتفاق النووي

© REUTERS/ Kyle Terada البيت الأبيض: ترامب توصل لقناعة كاملة بأن الاتفاق النووي مع إيران صفقة سيئة

واشنطن — سبوتنيك. كانت هذه المرة الثانية التي يشهد فيها ترامب بالتزام إيران بالاتفاق منذ توليه السلطة في كانون الثاني/يناير، برغم انتقاده له خلال حملته الانتخابية في 2016.

وبموجب القانون الأمريكي يتعين على وزارة الخارجية أن تبلغ الكونجرس كل 90 يوما بمدى التزام إيران بالاتفاق النووي. وكان أمام ترامب مهلة حتى يوم الاثنين لاتخاذ قرار.

يذكر أن سلسلة من المفاوضات الصعبة بين سداسية الوسطاء الدوليين (روسيا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وألمانيا) من جهة، وإيران من جهة أخرى، قد توِّجت في منتصف تموز/يوليو 2015، باعتماد خطة عمل شاملة مشتركة، ومن شأن تنفيذها، أن ترفع تماماً عن إيران، كافة العقوبات الاقتصادية والمالية السابقة.

ومع ذلك، تبقي الولايات المتحدة على عقوباتها بحق طهران بسبب برنامجها النووي وقضايا حقوق الإنسان وللاشتباه بضلوع إيران في تمويل الإرهاب.